Зловмиснику, який кинув гранату у патрульних на Троєщині, повідомили про підозру

КИЇВ. 15 березня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який в ніч на 15 березня кинув гранату у бік патрульних поліцейських у Деснянському районі Києва, за статтею “замах на вбивство працівників правоохоронного органу”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.