Зловмиснику, який кинув гранату у патрульних на Троєщині, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який в ніч на 15 березня кинув гранату у бік патрульних поліцейських у Деснянському районі Києва, за статтею “замах на вбивство працівників правоохоронного органу”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
Як поінформували у прес-службі, за процесуального керівництва столичної прокуратури зловмиснику, який намагався підірвати патрульних поліцейських, оголошено підозру за ст. 348 КК України (замах на вбивство працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків).
У прокуратурі зазначили, що вже підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За даними відомства, двоє працівників Управління патрульної поліції Києва, які виконували свої службові обов’язки по охороні громадського порядку, зупинили на вулиці перехожого, який поводив себе підозріло. Під час перевірки документів та поверхового огляду у чоловіка виявили речовину, схожу на наркотичну.
“У цей час з метою уникнення затримання громадянин вихопив із кишені предмет, схожий на гранату, привів його в дії та кинув під ноги патрульним. Внаслідок зазначених дій стався вибух, і лише завдяки швидкому реагуванню правоохоронцям вдалося уникнути поранення. Від вибуху механічні пошкодження отримав службовий автомобіль”, — розповіли у прокуратурі.
Зловмисника, який виявився місцевим мешканцем, 1988 року народження затримали на місці події. У нього також вилучили саморобний ніж та предмет, схожий на пістолет, які наразі направлені на експертизу.
За посягання на життя правоохоронців зловмиснику загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Як повідомляв УНН, в управлінні патрульної поліції у місті Києві підтвердили інформацію про те, що невідомий у Деснянському районі Києва жбурнув вибуховий пристрій у поліцейських, постраждалих немає.