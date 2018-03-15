Злоумышленнику, который бросил гранату в патрульных на Троещине, сообщили о подозрении

КИЕВ. 15 марта. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в ночь на 15 марта бросил гранату в сторону патрульных полицейских в Деснянском районе Киева, по статье "покушение на убийство работников правоохранительного органа", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.