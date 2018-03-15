Злоумышленнику, который бросил гранату в патрульных на Троещине, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в ночь на 15 марта бросил гранату в сторону патрульных полицейских в Деснянском районе Киева, по статье "покушение на убийство работников правоохранительного органа", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.
Как сообщили в пресс-службе, под процессуальным руководством столичной прокуратуры злоумышленнику, который пытался взорвать патрульных полицейских, объявлено подозрение по ст. 348 УК Украины (покушение на убийство работников правоохранительного органа в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей).
В прокуратуре отметили, что уже подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данным ведомства, двое сотрудников Управления патрульной полиции Киева, которые выполняли свои служебные обязанности по охране общественного порядка, остановили на улице прохожего, который вел себя подозрительно. Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество, похожее на наркотическое.
"В настоящее время во избежание задержания гражданин выхватил из кармана предмет, похожий на гранату, привел его в действии и бросил под ноги патрульным. Вследствие указанных действий произошел взрыв, и только благодаря быстрому реагированию правоохранителям удалось избежать ранения. От взрыва механические повреждения получил служебный автомобиль", - рассказали в прокуратуре.
Злоумышленника, который оказался местным жителем, 1988 года рождения задержали на месте происшествия. У него также изъяли самодельный нож и предмет, похожий на пистолет, которые сейчас направлены на экспертизу.
За посягательство на жизнь правоохранителей злоумышленнику грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Как сообщал УНН, в управлении патрульной полиции в городе Киеве подтвердили информацию о том, что неизвестный в Деснянском районе Киева швырнул взрывное устройство в полицейских, пострадавших нет.