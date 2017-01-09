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Зловмисники в Миколаєві намагалися вчинити масовий підпал авто

Зловмисники в Миколаєві намагалися вчинити масовий підпал авто

Київ • УНН

 • 10332 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 9 січня. УНН. В Миколаєві зловмисники намагалися вчинити масовий підпал автомобілів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Інформація про загоряння транспортного засобу до Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області сьогодні, 09 січня, о 04:30. Як з’ясувалось, про пожежу повідомив охоронець супермаркету, розташованого за адресою пр.Героїв України, 105.

Вогнем було пошкоджено автомобіль Toyota Corolla. Оглянувши місце події, правоохоронці встановили, що у зловмисників був намір підпалити ще й автомобіль Audi, який знаходився поруч із пошкодженим транспортним засобом — невідомі облили його невідомою речовиною, схожою на займисту.

Речі, вилучені з місця події, які могли бути використані зловмисниками для скоєння злочину, направлені на експертизу.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна), що карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Встановлюються особи, причетні до підпалу.

Нагадаємо, що сьогодні вночі миколаївські рятувальники ліквідували пожежу автомобіля та не допустили перекидання вогню.

Українські Національні Новини

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