Злоумышленники в Николаеве пытались совершить массовый поджог авто
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 9 января. УНН. В Николаеве злоумышленники пытались совершить массовый поджог автомобилей. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Информация о возгорании транспортного средства в Центральный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области сегодня, 09 января, в 04:30. Как выяснилось, о пожаре сообщил охранник супермаркета, расположенного по адресу пр.Героев Украины, 105.
Огнем был поврежден автомобиль Toyota Corolla. Осмотрев место происшествия, правоохранители установили, что у злоумышленников было намерение поджечь еще и автомобиль Audi, который находился рядом с поврежденным транспортным средством - неизвестные облили его неизвестным веществом, похожим на воспламеняющуюся жидкость.
Вещи, изъятые с места происшествия, которые могли быть использованы злоумышленниками для совершения преступления, направленные на экспертизу.
Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Устанавливаются лица, причастные к поджогу.
Напомним, что сегодня ночью николаевские спасатели ликвидировали пожар автомобиля и не допустили переброски огня.