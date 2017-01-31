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Зловмисника засудили до семи років за вбивство співмешканки

Зловмисника засудили до семи років за вбивство співмешканки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. До семи років позбавлення волі засуджено зловмисника, який до смерті забив співмешканку на Черкащині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

Вироком Чорнобаївського районного суду 32-річного жителя Чорнобаївського району визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України, та призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Слідством встановлено, що зловмисник, перебуваючи за місцем свого проживання в одному з сіл Чорнобаївського району, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, умисно, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин наніс своїй співмешканці декілька ударів руками й ногами в область всього тіла, завдавши їй тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок чого жінка померла.

На цей час вирок суду не вступив у законну силу.

Українські Національні Новини

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