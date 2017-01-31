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Злоумышленника приговорили к семи годам за убийство сожительницы

Злоумышленника приговорили к семи годам за убийство сожительницы

Киев • УНН

 • 7031 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. К семи годам лишения свободы приговорен злоумышленник, который до смерти забил сожительницу в Черкасской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Приговором Чернобаевского районного суда 32-летнего жителя Чернобаевского района признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины, и назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Следствием установлено, что злоумышленник, находясь по месту своего жительства в одном из сел Чернобаевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес своей сожительнице несколько ударов руками и ногами в область всего тела, причинив ей тяжкие телесные повреждения, в результате чего женщина скончалась.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

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