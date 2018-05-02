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“Злодії в законі” повертаються або чому боротьба із "законниками" зазнала фіаско

Київ • УНН

 • 46649 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Протягом останніх трьох років в Україні невпинно зростає кількість так званих “злодіїв в законі”. Боротьба поліції із ними, як стверджують експерти, абсолютно неефективна, адже до відповідальності нікого не притягають, а всі, кого одного разу вже видворили з території нашої держави, — через певний час знову повертаються. Про те, яких “злодіїв в законі” у нас ловлять по декілька разів та чому відпускають, спробував з’ясувати УНН.

“Злодії в законі” повертаються або чому боротьба із "законниками" зазнала фіаско

Ще у 2016 році екс-Генеральний прокурор Віталій Ярема констатував, що такого розгулу авторитетів кримінального світу Україна не знала навіть за Януковича.

Якщо у 2009 році у нас було всього три “злодії в законі”, і ті “постійно кочували під тиском силовиків”, то станом на 2016 рік, їх вже нараховувалося близько 20, — розповів тоді Ярема.

Сьогодні, облік “злодіїв в законі” в Україні не ведеться, однак, як повідомив УНН керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко, на разі їх нараховується вже близько 30 осіб.

Експерти та правоохоронці розповідають, що до нас в основному їдуть “злодії в законі” з Грузії, Туреччини та Росії.

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“Зелене світло” для них увімкнули тоді, коли знищили ГУБОЗ, вважають фахівці.

“Свого часу УБОЗ мав певний негатив на собі, але мало хто говорить про те, що в 90-х роках УБОЗ виконав своє основне завдання — практично мінімізував організовану злочинність в Україні. Потім в систему МВС прийшла нова команда так званих „реформаторів“, яка ліквідувала УБОЗ, нічого не створивши на заміну. Саме через це сьогодні ми маємо сплеск злочинності, в тому числі — організованої. І не тільки в кримінальному світі по бандитській лінії, але й по економічній також. Тобто цією темою зараз буквально ніхто не займається”, — зазначив експерт з питань реформування МВС Михайло Цимбалюк. 

Тим часом, прес-служба Нацполіції України доволі часто інформує про затримання та видворення “злодіїв в законі” з України.

Так, 24 квітня в столичному ГУНП повідомили про затримання, а згодом і депортацію з України “злодія в законі” “Тенго Пітерського”.

Це було його вже третє затримання на території України за останні три роки. Зокрема, у грудні 2016 року та квітні 2017 року його вже затримували поліцейські, а рішенням Державної міграційної служби “Тенго Пітерського” було видворено з країни.

У березні поточного року було затримано та видворено “злодія в законі” на прізвисько “Професор”. При цьому це було його вже друге затримання за останні півроку. 

У лютому, за повідомленням ГУНП у м.Києві, в столиці було затримано та видворено “злодія в законі” — “Гегу Озургетського”.

Однак, раніше, у червні 2016 року, він вже був затриманий українськими правоохоронцями.

Ще один “злодій в законі”, якого ловлять не перший раз — авторитет на прізвисько “Куцу”. Його було затримано у березні поточного року в Києві. Про це повідомив перший заступник голови НПУ — В’ячеслав Аброськін. Що із ним зараз — поки невідомо, однак відомо, що він вже був видворений з України у 2012 році, потім був повторно затриманий у столиці у 2014 році, згодом знову — у 2016 році. Тобто, наразі, “Куцу” щонайменше вже чотири рази ловили в Україні, однак згодом — він вже тричі після цього опинявся на свободі.

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У зв’язку із тим, що затримані в Україні “злодії в законі” не притягаються до відповідальності, а після депортації, як правило, повертаються на територію нашої держави, боротьбу правоохоронців із ними експерти називають “окозамилюванням”.

“Сьогодні, у зв’язку із тим, що наша правоохоронна система паралізована, в Україні спостерігається справжній розгул злочинності, не лише загальноукраїнський, але і міжнародний. І заяви про те, що правоохоронці навели порядок із "злодіями у законі“ — це популізм. Насправді, законників ловлять, а оскільки довести їх злочин не можливо — правоохоронці просто видворяють "злодіїв у законі“ за межі України, і тішаться цим. Для того, щоб затримати та заарештувати — треба кропітка багатомісячна, а то і багаторічна система документування, яка давно знищена. А щоб напрацювати нову — треба час”, — прокоментував ситуацію Цимбалюк.

Він також зауважив, що раніше “злодіїв в законі” в Україні арештовували, а справи за їх обвинуваченнями скеровували до суду. Сьогодні ж — цього ніхто не робить.

“Свого часу "злодіями в законі" займався ГУБОЗ. Управління документувало "законників“, майже на кожного з них були оперативно-розшукові справи. І, за підсумками розслідування, "злодіїв у законі" арештовували і скеровували зібрані матеріали до суду. Коли діяв ГУБОЗ, більшість законників були або в державних розшуках, або в бігах”, — пояснив Цимбалюк.

Експерт нагадав, що у 2016 році ВР пропонувала ввести поняття “злодій в законі” у законодавче поле.

“Планувалося, що буде запроваджена кримінальна відповідальність для так званих "законників“. Хоча особисто я вважаю, що цього робити не варто. Такий закон діє у Росії та в Грузії, і там це явище так і не побороли. Треба було просто не ліквідовувати орган (ГУБОЗ — ред.), який якраз і займався притягнення до відповідальності "злодіїв у законі", — сказав він і додав, що сьогодні “законники” приїздять в Україну, як на курорт.

“Тут же вони збирають авторитетів, вчать їх, підвищують кваліфікацію своїх підопічних і чекають, поки їх із почестями скерують до літака і відправлять у державу, звідки вони прибули до нас. Це в корені неправильна річ і такого бути не повинно”, — вважає Цимбалюк.

Про боротьбу зі “злодіями в законі” активніше за інших сьогодні в Україні звітує перший заступник НПУ В’ячеслав Аброськін. Він інколи, навіть, погрожує “законникам” зі своєї сторінки у Facebook.

“Хочу тільки сказати цим “шановним панам” — зайшли і будемо заходити, ми з вами не домовлялися і домовлятися ніколи не будемо. Більшу частину свого життя я давив вас, гадів, і буду робити все, щоб ви сиділи за ґратами або бігли геть з України“, - написав він 22 квітня на своїй сторінці в соцмережі, принагідно пояснивши, які категорії “злодіїв в законі” взагалі існують в Україні.

За словами Аброськіна, з початку року вже було видворено 8 “законників”. Про те, які з них вже повернулися, чиновник — не уточнював.

Разом з тим, на фоні такого розгулу криміналітету, в нашій державі фіксують сплеск організованої злочинності. У ГПУ кажуть, що показники протягом року зросли приблизно у два рази.  Найбільше злочинів організовані групи вчиняють у сфері обігу наркотиків, а також у сфері нелегального обігу зброї.

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