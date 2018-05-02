"Воры в законе" возвращаются или почему борьба с "законниками" терпит фиаско

Еще в 2016 году экс-Генеральный прокурор Виталий Ярема констатировал, что такого разгула авторитетов криминального мира Украина не знала даже при Януковиче.

Если в 2009 году у нас было всего три “вора в законе”, и те “постоянно кочевали под давлением силовиков”, то, по состоянию на 2016 год, их уже насчитывалось около 20, — рассказал тогда Ярема.

Сегодня, учет “воров в законе” в Украине не ведется, однако, как сообщил УНН руководитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко, на данный момент их насчитывается уже около 30 человек.

Эксперты и правоохранители рассказывают, что к нам в основном едут “воры в законе” из Грузии, Турции и России.

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“Зеленый свет” для них включили тогда, когда уничтожили ГУБОП, считают специалисты.

“В свое время УБОП имел определенный негатив на себе, но мало кто говорит о том, что в 90-х годах УБОП выполнил свою основную задачу — практически минимизировал организованную преступность в Украине. Затем в систему МВД пришла новая команда так называемых „реформаторов“, которая ликвидировала УБОП, ничего не создав взамен. Именно поэтому сегодня мы имеем всплеск преступности, в том числе — организованной. И не только в криминальном мире по бандитской линии, но и по экономической тоже. То есть этой темой сейчас буквально никто не занимается”, — отметил эксперт по вопросам реформирования МВД Михаил Цимбалюк.

Между тем, пресс-служба Нацполиции Украины довольно часто информирует о задержании и выдворении “воров в законе” из Украины.

Так, 24 апреля в столичном ГУНП сообщили о задержании, а затем и депортации из Украины “вора в законе” “Тенго Питерского”.

Это было уже третье его задержание на территории Украины за последние три года. В частности, в декабре 2016 года и апреле 2017 его уже задерживали полицейские, а решением Государственной миграционной службы “Тенго Питерского” было выдворено из страны.

В марте текущего года был задержан и выдворен “вор в законе” по прозвищу “Профессор”. Причем это было уже второе его задержание за последние полгода.

В феврале, по сообщению ГУНП в Киеве, в столице был задержан и выдворен “вор в законе” — “Гега Озургетский”.

Однако, ранее, в июне 2016 года, он уже был задержан украинскими правоохранителями.

Еще один “вор в законе”, которого ловят не первый раз — авторитет по прозвищу “Куцу”. Он был задержан в марте текущего года в Киеве. Об этом сообщил первый заместитель председателя НПУ — Вячеслав Аброськин. Что с ним сейчас — пока неизвестно, однако известно, что он уже был выдворен из Украины в 2012 году, затем был повторно задержан в столице в 2014 году, впоследствии снова — в 2016 году. То есть, пока, “Куцу” по меньшей мере уже четыре раза ловили в Украине, однако впоследствии — он уже трижды после этого оказывался на свободе.

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В связи с тем, что задержанные в Украине “воры в законе” не привлекаются к ответственности, а после депортации, как правило, возвращаются на территорию нашего государства, борьбу правоохранителей с ними эксперты называют “очковтирательством”.

“Сегодня, в связи с тем, что наша правоохранительная система парализована, в Украине наблюдается настоящий разгул преступности, не только всеукраинской, но и международной. И заявления о том, что правоохранители навели порядок с "ворами в законе“ — это популизм. На самом деле, законников ловят, а поскольку доказать их преступление невозможно — правоохранители просто выдворяют "воров в законе" за пределы Украины, и радуются этому. Для того, чтобы задержать и арестовать — нужна кропотливая многомесячная, а то и многолетняя система документирования, которая давно уничтожена. А чтобы наработать новую — нужно время”, - прокомментировал ситуацию Цимбалюк.

Он также отметил, что ранее “воров в законе” в Украине арестовывали, а дела по их обвинению направляли в суд. Сегодня же — этого никто не делает.

“В свое время "ворами в законе" занимался ГУБОП. Управление документировало "законников", почти на каждого из них были оперативно-розыскные дела. И, по итогам расследования, "воров в законе" арестовывали и направляли собранные материалы в суд. Когда действовал ГУБОП, большинство законников были или в государственных розысках, или в бегах”, - пояснил Цимбалюк.

Эксперт напомнил, что в 2016 году ВР предлагала ввести понятие “вор в законе” в законодательное поле.

“Планировалось, что будет введена уголовная ответственность для так называемых "законников". Хотя лично я считаю, что этого делать не стоит. Такой закон действует в России и в Грузии, и там это явление так и не побороли. Надо было просто не ликвидировать орган (ГУБОП — ред.), который как раз и занимался привлечения к ответственности "воров в законе", — сказал он и добавил, что сегодня "законники" приезжают в Украину, как на курорт.

"Здесь же они собирают авторитетов, учат их, повышают квалификацию своих подопечных и ждут, пока их с почестями направят к самолету и отправят в государство, откуда они прибыли к нам. Это в корне неправильная вещь и такого быть не должно", - считает Цимбалюк.

О борьбе с "ворами в законе" активнее других сегодня в Украине отчитывается первый заместитель НПУ Вячеслав Аброськин. Он иногда даже угрожает "законникам" со своей страницы в Facebook.

"Хочу только сказать этим "уважаемым господам" - зашли и будем заходить, мы с вами не договаривались и договариваться никогда не будем. Большую часть своей жизни я давил вас, гадов, и буду делать все, чтобы вы сидели за решеткой или бежали прочь из Украины", - написал он 22 апреля на своей странице в соцсети, попутно объяснив, какие категории "воров в законе" вообще существуют в Украине.

По словам Аброськина, с начала года уже были выдворены 8 “законников”. О том, какие из них уже вернулись, чиновник — не уточнил.

Вместе с тем на фоне такого разгула криминалитета, в нашем государстве фиксируют всплеск организованной преступности. В ГПУ говорят, что показатели в течение года выросли примерно в два раза. Больше всего преступлений организованные группы совершают в сфере оборота наркотиков, а также в сфере нелегального оборота оружия.