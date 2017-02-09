Злодій накинувся з ножем на слідчу в райвідділі на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Підозрюваний в крадіжці намагався вдарити кухонним ножем слідчу в службовому кабінеті Березнівського відділення поліції, що на Рівненщині. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Інцидент трапився вчора, коли слідча вручала зловмиснику повідомлення про підозру в крадіжці велосипеда. 52-річний мешканець села Городище почав нецензурно ображати старшого лейтенанта поліції, погрожував фізичною розправою. Потім дістав із халяви чобота кухонний ніж і намагався вдарити ним поліцейську. Слідча покликала на допомогу колег, які миттєво зупинили порушника.
“За фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу слідчі розпочали досудове розслідування. Його (чоловіка — ред.) затримали та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення”, — зазначив заступник начальника ГУНП в Рівненській області — начальник слідчого управління Олександр Панасюк.
До санкції статті за крадіжку, яка передбачає 5 років позбавлення волі, долучать ще один трирічний термін за напад на поліцейську.