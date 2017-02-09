Вор набросился с ножом на следователя в райотделе в Ровенской области

Инцидент произошел вчера, когда следователь вручала злоумышленнику сообщение о подозрении в краже велосипеда. 52-летний житель села Городище начал нецензурно оскорблять старшего лейтенанта полиции, угрожал физической расправой. Затем достал из голенища сапога кухонный нож и пытался ударить им полицейскую. Следователь позвала на помощь коллег, которые мгновенно остановили нарушителя.

"По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа следователи начали досудебное расследование. Его (мужчину - ред.) задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления ", - отметил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области - начальник следственного управления Александр Панасюк.

К санкции статьи за кражу, которая предусматривает 5 лет лишения свободы, приобщат еще один трехлетний срок за нападение на полицейскую.