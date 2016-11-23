Злочинця, що намагався підірвати чоловіка, заарештували на Прикарпатті

Так, у серпні цього року невідомий встановив біля хвіртки, при вході на подвір’я 58-річного заступника директора територіального центру соціального забезпечення Снятинської РДА, вибуховий пристрій, що призвело до травмування потерпілого. За підозрою вчинення умисного вбивства поліція розпочала досудове розслідування.

Внаслідок розслідування встановлено особу підозрюваного за фактами погрози вбивством та закінченого замаху на умисне вбивство жителя Снятина. Ним виявився уродженець та житель Снятина 1950 р.н., який, перебуваючи у тривалих неприязних відносинах із потерпілим та, маючи намір умисно позбавити його життя підійшов до його господарства та на хвіртці встановив вибуховий пристрій. Згідно висновку експертизи це була ручна наступальна граната РГД-5, споряджена уніфікованим запалом дистанційної дії. Внаслідок спрацювання вибухівки господар отримав тілесні ушкодження у вигляді вибухової травми, множинних осколкових ран голови, грудної клітки тощо та був доставлений до лікувального закладу. Оскільки постраждалий проходив службу в Афганістані і був обізнаний у військовій справі, він встиг відскочити в сторону, коли почув клацання вибухового пристрою, який здетонував не миттєво.

Наразі правоохоронці повідомили вказаній особі про підозру за ч.2 ст. 15 (замах на злочин), п.5 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) КК України, затримали та обрали підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває слідство.