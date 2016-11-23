Преступника, который пытался подорвать мужчину арестовали на Прикарпатье

Так, в августе этого года неизвестный установил у калитки, при входе во двор 58-летнего заместителя директора территориального центра социального обеспечения Снятинской РГА, взрывное устройство, что привело к травмированию пострадавшего. По подозрению совершения умышленного убийства полиция начала досудебное расследование.

В результате расследования установлена ​​личность подозреваемого по фактам угрозы убийством и законченного покушения на умышленное убийство жителя Снятина. Им оказался уроженец и житель Снятина 1950 г.р., который, находясь в длительных неприязненных отношениях с потерпевшим и, намереваясь умышленно лишить его жизни подошел к его хозяйству и на калитке установил взрывное устройство. Согласно заключению экспертизы это была ручная наступательная граната РГД-5, оснащенная унифицированным запалом дистанционного действия. В результате срабатывания взрывчатки хозяин получил телесные повреждения в виде взрывной травмы, множественных осколочных ран головы, грудной клетки и т.д. и был доставлен в лечебное учреждение. Поскольку пострадавший проходил службу в Афганистане и был знаком с военным делом, он успел отскочить в сторону, когда услышал щелчок взрывного устройства, которое сдетонировало не мгновенно.

Правоохранители сообщили указанному лицу о подозрении по ч.2 ст. 15 (покушение на преступление), п.5 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) УК Украины, задержали и выбрали подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Продолжается следствие.