Злочинці вісім місяців тримали посадовця “Укрзалізниці” у бункері на Київщині - С.Князєв
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Злочинці незаконно утримували начальника департаменту енергопостачання “Укрзалізниці” Валерія Людмирського вісім місяців у бункері під землею в одному з сіл Васильківського району Київщини. Про це сьогодні розповів на брифінгу голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
С.Князєв розповів, що начальника департаменту “Укрзалізниці” утримували незаконно в одному з сіл Васильківського району Київської області.
“50 км від міста Києва в одному з мальовничих сіл у бункері під землею (утримували В.Людмирського — ред.)”, — уточнив він.
Голова Нацполіції також зазначив, що чоловік вісім місяців не бачив сонця.
У свою чергу сам Валерій Людмирський розповів, що з того бункера, де його незаконно утримували, практично не можна було втекти.
“Цей бункер був під землею дуже серйозно обладнаний”, — сказав звільнений.
Нагадаємо, у Києві викрали начальника департаменту електропостачання ПАТ “УЗ” Валерія Людмирського. За інформацією правоохоронних органів, посадовця викрали, коли той вигулював свою собаку в одному з київських дворів.
При цьому пса застрелили — поліція знайшла 5 гільз на місці пригоди.