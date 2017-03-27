Преступники восемь месяцев держали чиновника "Укрзализныци" в бункере в Киевской области - С.Князев

С.Князев рассказал, что начальника департамента "Укрзализныци" удерживали незаконно в одном из сел Васильковского района Киевской области.

"50 км от Киева в одной из живописных деревень в бункере под землей (удерживали В.Людмирського - ред.)", - уточнил он.

Председатель Нацполиции также отметил, что человек восемь месяцев не видел солнца.

В свою очередь сам Валерий Людмирський рассказал, что с того бункера, где его незаконно удерживали, практически нельзя было убежать.

"Этот бункер был под землей очень серьезно оборудован", - сказал он.

Напомним, в Киеве похитили начальника департамента электроснабжения ОАО "УЗ" Валерия Людмирського. По информации правоохранительных органов, мужчину похитили, когда тот выгуливал свою собаку в одном из киевских дворов.

При этом пса застрелили - полиция нашла 5 гильз на месте происшествия.