Преступники восемь месяцев держали чиновника "Укрзализныци" в бункере в Киевской области - С.Князев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Преступники незаконно удерживали начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирського восемь месяцев в бункере под землей в одном из сел Васильковского района Киевской области. Об этом рассказал на брифинге глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
С.Князев рассказал, что начальника департамента "Укрзализныци" удерживали незаконно в одном из сел Васильковского района Киевской области.
"50 км от Киева в одной из живописных деревень в бункере под землей (удерживали В.Людмирського - ред.)", - уточнил он.
Председатель Нацполиции также отметил, что человек восемь месяцев не видел солнца.
В свою очередь сам Валерий Людмирський рассказал, что с того бункера, где его незаконно удерживали, практически нельзя было убежать.
"Этот бункер был под землей очень серьезно оборудован", - сказал он.
Напомним, в Киеве похитили начальника департамента электроснабжения ОАО "УЗ" Валерия Людмирського. По информации правоохранительных органов, мужчину похитили, когда тот выгуливал свою собаку в одном из киевских дворов.
При этом пса застрелили - полиция нашла 5 гильз на месте происшествия.