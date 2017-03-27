Злочинці на Закарпатті вкрали техніки на більш ніж 500 тис.грн

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УЖГОРОД-КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні, 27 березня, у м.Перечин на Закарпатті викрито злочинців, які викрали із магазину 119 мобільних телефонів та іншу техніку, загальною вартістю понад пів мільйона гривень. Повідомляють у прес-службі прокуратури Закарпатської області, передає УНН.

Правоохоронцями встановлено, що двоє молодиків з метою заволодіння чужим майном зламали вхідні двері одного з магазинів, з якого викрали 119 мобільних телефонів, нетбук, чотири планшети та грошові кошти.

Наразі злочинців затримано. Перечинським відділом Ужгородської місцевої прокуратури їм оголошено про підозру у вчиненні крадіжки шляхом проникнення (ч.3 ст.185 КК України) і вирішується питання про обрання обом запобіжного заходу.

“Під час досудового слідства усі збитки правопорушниками було відшкодовано, а техніку повернуто власнику”, — повідомила УНН речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

Нагадаємо, 22 березня зловмисники пограбували ювелірний магазин у Львові та поранили охоронця.

Українські Національні Новини

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