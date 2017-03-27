Преступники на Закарпатье украли техники на более чем 500 тыс.грн

Правоохранители установили, что двое молодых людей с целью завладения чужим имуществом взломали входную дверь одного из магазинов, из которого похитили 119 мобильных телефонов, нетбук, четыре планшеты и денежные средства.

Сейчас преступники задержаны. Перечинским отделом Ужгородской местной прокуратуры им объявлено о подозрении в совершении кражи путем проникновения (ч.3 ст.185 УК Украины) и решается вопрос об избрании обоим меры пресечения.

"Во время досудебного следствия все убытки правонарушителями возмещены, а техника возвращена владельцу", - сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

Напомним, 22 марта злоумышленники ограбили ювелирный магазин во Львове и ранили охранника.