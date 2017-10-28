Злочинну групу, яка незаконно переправляла громадян до РФ, виявили на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Працівниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, під час профілактичної операції виявили злочинну діяльність групи осіб, які мали міжнародні зв’язки, та протягом тривалого часу переправляли громадян через державний кордон. Про це повідомили в відділі комунукації Нацполіції Донеччини, передає УНН.
Угрупування складалось з мешканців Донецької області, які на власних транспортних засобах перевозили людей з України до РФ. До сусідньої держави правопорушники прямували через окуповану територію, без проходження необхідних процедур.
Дії правопорушників кваліфіковані за статтею “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, 22 жовтня прикордонники Сумського загону затримали 12 незаконних мігрантів, які потрапили на територію України з Російської Федерації.