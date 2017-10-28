Злочинну групу, яка незаконно переправляла громадян до РФ, виявили на Донеччині

Угрупування складалось з мешканців Донецької області, які на власних транспортних засобах перевозили людей з України до РФ. До сусідньої держави правопорушники прямували через окуповану територію, без проходження необхідних процедур.

Дії правопорушників кваліфіковані за статтею “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 22 жовтня прикордонники Сумського загону затримали 12 незаконних мігрантів, які потрапили на територію України з Російської Федерації.