Злочинну групу судитимуть за організацію борделю для моряків на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Донеччині судитимуть учасників організованої злочинної групи, яка утримувала в Маріуполі закритий бордель для моряків-іноземців. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Більше року співробітники поліції документували елітний заклад у Приморському районі Маріуполя, де тривалий час надавалися платні секс-послуги. Доступ до інтиму мав лише персонал іноземних кораблів за наявності “паспорту моряка”.
Секс-бізнес для “обраних” організував “сімейний підряд”. Власницею елітного місця розпусти була 60-річна жінка, а дві її доньки та їхня подруга взяли на себе обов’язки сутенерів.
Завданням трьох “адміністраторок” борделю було вербувати повій та знаходити клієнтів. Вони втягували у заняття проституцією дівчат з малозабезпечених сімей.
Сутенерки, які знали по кілька іноземних мов, зустрічали клієнтів у порту та прямо від кораблів доставляли у бордель або знімали номер у готелі та привозили туди дівчат.
Вартість секс-послуг становила у середньому 100 доларів за годину-дві. З них 300-400 гривень сутенери віддавали повіям.
В цей час місячний прибуток організованої групи складав близько чверті мільйона гривень. В результаті оперативної розробки джерело незаконного доходу було ліквідоване правоохоронцями. В ході спецоперації оперативникам вдалося проникнути у законспірований заклад.
Під час слідчо-оперативних заходів вилучено грошові кошти у різній валюті, мобільні телефони та чернетки, які підтверджують злочинну діяльність групи.
Організаторку секс-бізнесу та трьох учасниць групи притягнули до кримінальної відповідальності за ч.2 с.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.3 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України. Зловмисницям загрожує до десяти років позбавлення волі.
Досудове розслідування завершено. Кримінальне провадження передане до суду з обвинувальним актом.