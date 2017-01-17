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Преступную группу будут судить за организацию борделя для моряков в Донецкой области

Преступную группу будут судить за организацию борделя для моряков в Донецкой области

Киев • УНН

 • 8569 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Донецкой области будут судить участников организованной преступной группы, которая содержала в Мариуполе закрытый бордель для моряков-иностранцев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Больше года сотрудники полиции документировали элитное заведение в Приморском районе Мариуполя, где долгое время предоставлялись платные секс-услуги. Доступ к интиму имел только персонал иностранных кораблей при наличии "паспорта моряка".

Секс-бизнес для "избранных" организовал "семейный подряд". Владелицей элитного места разврата была 60-летняя женщина, а две ее дочери и их подруга взяли на себя обязанности сутенеров.

Задачей трех "администраторок" борделя было вербовать проституток и находить клиентов. Они вовлекали в занятие проституцией девушек из малообеспеченных семей.

Сутенерши, которые знали по несколько иностранных языков, встречали клиентов в порту и прямо от кораблей доставляли в бордель или снимали номер в гостинице и привозили туда девушек.

Стоимость сексуальных услуг составляла в среднем 100 долларов за час-два. Из них 300-400 гривен сутенеры отдавали проституткам.

В то же время месячный доход организованной группы составлял около четверти миллиона гривен. В результате оперативной разработки источник незаконного дохода был ликвидирован правоохранителями. В ходе спецоперации оперативникам удалось проникнуть в законспирированное заведение.

В ходе следственно-оперативных мероприятий изъяты денежные средства в разной валюте, мобильные телефоны и черновики, подтверждающие преступную деятельность группы.

Организатора секс-бизнеса и трех участниц группы привлекли к уголовной ответственности по ч.2 с.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.3 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины. Злоумышленницам грозит до десяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование завершено. Уголовное производство передано в суд с обвинительным актом.

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