Злочинна група, до складу якої входили українці, незаконно переправила до ЄС 13 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Польщі прикордонники викрили злочинну групу осіб, яка організувала незаконне переправлення іноземців до Польщі та держав Євросоюзу. Про це повідомляє "Польське радіо", передає УНН.
"Злочинці переправили з 2012 року понад 13 тисяч осіб і заробили на цьому 2,3 млн євро. Прикордонники у Люблінському воєводстві за участі Європолу затримали 17 членів банди. Слідство у цій справі відкрила Регіональна прокуратура у Любліні", - йдеться у повідомленні.
За інформацією видання, злочинці діяли з 2012 року. Члени організації спрощували мігрантам, в основному з України, Росії, Туреччини, Ірану та Лівану, одержання шенгенських віз.
Іноземці отримували візи на підставі фальшивих документів, виїжджали до Польщі, а потім зазвичай їхали далі до Німеччини, Швеції та Нідерландів, аби нелегально там працювати.
Повідомляється, що членам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.
Як повідомлялося раніше в УНН, 19 листопада біля берегів Італії викрили яхту з 74 нелегалами на борту. Серед екіпажу виявилося 2 українці, яких заарештувала поліція.