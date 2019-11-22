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Злочинна група, до складу якої входили українці, незаконно переправила до ЄС 13 тис. осіб

Злочинна група, до складу якої входили українці, незаконно переправила до ЄС 13 тис. осіб

Київ • УНН

 • 14692 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Польщі прикордонники викрили злочинну групу осіб, яка організувала незаконне переправлення іноземців до Польщі та держав Євросоюзу. Про це повідомляє "Польське радіо", передає УНН.

"Злочинці переправили з 2012 року понад 13 тисяч осіб і заробили на цьому 2,3 млн євро. Прикордонники у Люблінському воєводстві за участі Європолу затримали 17 членів банди. Слідство у цій справі відкрила Регіональна прокуратура у Любліні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, злочинці діяли з 2012 року. Члени організації спрощували мігрантам, в основному з України, Росії, Туреччини, Ірану та Лівану, одержання шенгенських віз.

Іноземці отримували візи на підставі фальшивих документів, виїжджали до Польщі, а потім зазвичай їхали далі до Німеччини, Швеції та Нідерландів, аби нелегально там працювати.

Повідомляється, що членам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше в УНН, 19 листопада біля берегів Італії викрили яхту з 74 нелегалами на борту. Серед екіпажу виявилося 2 українці, яких заарештувала поліція.

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