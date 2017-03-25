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Злочинець сім разів грабував одну і ту ж квартиру на Львівщині

Злочинець сім разів грабував одну і ту ж квартиру на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Трускавці зловмисник сім разів обікрав ту ж саму квартиру, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Наприкінці минулого року до поліції звернувся родич власника однієї з квартир у м. Трускавець. Чоловік повідомив, що з помешкання було викрадено комп’ютерну та побутову техніку, електроінструменти та інші речі. Загальна сума завданих збитків становила 39 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 29-річний мешканець Трускавця, який був неодноразово судимий за майнові злочини. У нього поліцейські вилучили частину крадених з квартири речей.

Встановлено, що в грудні минулого року заявник дав своєму знайомому ключі від квартири, щоб той там переночував. Скориставшись цим, зловмисник виніс з квартири особисті речі господаря. Протягом дванадцяти днів він сім разів обкрадав це помешкання.

Окрім цього, підозрюваний у грудні вчинив також крадіжку обладнання для риштування в одному з торгівельних центрів Трускавця на суму понад тисячу гривень.

За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Суд обрав для нього міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині затримано трьох копачів бурштину.

Українські Національні Новини

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