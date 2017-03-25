Преступник семь раз грабил одну и ту же квартиру во Львовской области

В конце прошлого года в полицию обратился родственник владельца одной из квартир в г. Трускавец. Мужчина сообщил, что из квартиры украли компьютерную и бытовую технику, электроинструменты и другие вещи. Общая сумма нанесенного ущерба составила 39 000 гривен.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 29-летний житель Трускавца, который был неоднократно судим за имущественные преступления. У него полицейские изъяли часть украденных из квартиры вещей.

Установлено, что в декабре прошлого года заявитель дал своему знакомому ключи от квартиры, чтобы тот там переночевал. Воспользовавшись этим, злоумышленник вынес из квартиры личные вещи хозяина. В течение двенадцати дней он семь раз обворовывал это помещение.

Кроме этого, подозреваемый в декабре совершил также кражу оборудования для леса в одном из торговых центров Трускавца на сумму более тысячи гривен.

По этим фактам было открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) УК Украины. Суд избрал для него меру пресечения - содержание под стражей.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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