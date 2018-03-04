Злочинець не зміг вкрасти електромобіль не зрозумівши як ним керувати

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Аме­рика­нець Корі Ал­лен Патрік на­пав на водія елек­тро­мобіля в Остіні, штат Техас (США) і спро­бував вик­расти й­ого ма­шину. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс Electrek.

Водій елек­тро­мобіля Chevrolet Bolt EV зу­пинив­ся на одній з ву­лиць в Остіні шта­ту Те­хас. До ма­шини підій­шов двад­ця­тивось­мирічний Патрік і на­казав, щоб водій вий­шов з неї. Після нет­ри­валої бо­роть­би і пог­роз влас­ник за­лишив елек­тро­мобіль, а й­ого місце зай­няв зло­чинець.

Дана модель автомобіля об­ладна­на сис­те­мою без­клю­чово­го дос­ту­пу і за­пус­ку – ав­то­мобіль роз­бло­кує дверні зам­ки, як­що до нь­ого підій­де влас­ник зі спеціаль­ним радіоб­релком. Щоб вклю­чити Bolt EV, потрібно на­тис­ну­ти кноп­ку за­пус­ку по­руч з кер­мом, а щоб поїха­ти – пе­ревес­ти се­лек­тор в по­ложен­ня Drive.

Через це злочинець не зміг поїха­ти з місця зло­чину, як не на­магав­ся. Тим ча­сом на до­помо­гу до влас­ни­ка елек­тро­мобіля прий­шов свідок, оз­броєний ма­чете, і зат­ри­мав нев­да­лого вик­ра­дача. Те­пер Патріку заг­ро­жує до 20 років тю­рем­но­го ув’яз­нення.

Як повідомляв УНН, в Україну привезли першу Tesla Model 3.

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