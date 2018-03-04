Злочинець не зміг вкрасти електромобіль не зрозумівши як ним керувати
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Американець Корі Аллен Патрік напав на водія електромобіля в Остіні, штат Техас (США) і спробував викрасти його машину. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс Electrek.
Водій електромобіля Chevrolet Bolt EV зупинився на одній з вулиць в Остіні штату Техас. До машини підійшов двадцятивосьмирічний Патрік і наказав, щоб водій вийшов з неї. Після нетривалої боротьби і погроз власник залишив електромобіль, а його місце зайняв злочинець.
Дана модель автомобіля обладнана системою безключового доступу і запуску – автомобіль розблокує дверні замки, якщо до нього підійде власник зі спеціальним радіобрелком. Щоб включити Bolt EV, потрібно натиснути кнопку запуску поруч з кермом, а щоб поїхати – перевести селектор в положення Drive.
Через це злочинець не зміг поїхати з місця злочину, як не намагався. Тим часом на допомогу до власника електромобіля прийшов свідок, озброєний мачете, і затримав невдалого викрадача. Тепер Патріку загрожує до 20 років тюремного ув’язнення.
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