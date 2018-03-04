Преступник не смог украсть электромобиль не узнав как им управлять

Водитель электромобиля Chevrolet Bolt EV остановился на одной из улиц в Остине штата Техас. К машине подошел двадцативосьмилетний Патрик и приказал, чтобы водитель вышел из нее. После непродолжительной борьбы и угроз владелец оставил электромобиль, а его место занял преступник.

Данная модель автомобиля оборудована системой бесключевого доступа и запуска - автомобиль разблокирует дверные замки, если к нему подойдет владелец со специальным радиобрелком. Чтобы включить Bolt EV, нужно нажать кнопку запуска рядом с рулем, а чтобы поехать - перевести селектор в положение Drive.

Из-за этого преступник не смог уехать с места преступления, как ни старался. Между тем на помощь к владельцу электромобиля пришел свидетель, вооруженный мачете и задержал неудачного похитителя. Теперь Патрику грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как сообщал УНН, в Украине привезли первую Tesla Model 3.