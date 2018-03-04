Преступник не смог украсть электромобиль не узнав как им управлять
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Американец Кори Аллен Патрик напал на водителя электромобиля в Остине, штат Техас (США) и попытался похитить его машину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс Electrek.
Водитель электромобиля Chevrolet Bolt EV остановился на одной из улиц в Остине штата Техас. К машине подошел двадцативосьмилетний Патрик и приказал, чтобы водитель вышел из нее. После непродолжительной борьбы и угроз владелец оставил электромобиль, а его место занял преступник.
Данная модель автомобиля оборудована системой бесключевого доступа и запуска - автомобиль разблокирует дверные замки, если к нему подойдет владелец со специальным радиобрелком. Чтобы включить Bolt EV, нужно нажать кнопку запуска рядом с рулем, а чтобы поехать - перевести селектор в положение Drive.
Из-за этого преступник не смог уехать с места преступления, как ни старался. Между тем на помощь к владельцу электромобиля пришел свидетель, вооруженный мачете и задержал неудачного похитителя. Теперь Патрику грозит до 20 лет тюремного заключения.
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