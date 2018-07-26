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Зливи підтопили будинок на Запоріжжі: бабусю з онукою довелося евакуювати

Київ • УНН

 • 12128 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Рятувальники евакуювали з оселі бабусю з онукою, які опинилися заблокованими у будинку внаслідок затоплення. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.

"25 липня о 18:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у житловому будинку по вулиці Перемоги у селі Добропілля Гуляйпільського району потребують допомоги 70-річна бабуся та її 10-річна онука", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що внаслідок сильних опадів вода з полів почала текти у низини, де розташовувалися житлові будинки. Вона заповнила подвір'я та підтопила оселю.

"Через сильний потік люди опинилися заблокованими у будинку. Місцями рівень води у кімнатах досягав 70 см. Рятувальники у спеціальних костюмах дісталися до подвір'я та евакуювали з оселі бабусю з онукою", - розповів начальник Гуляйпільського районного сектору ГУ ДСНС України в області підполковник служби цивільного захисту Володимир Панасейко.

Родину на ночівлю забрали родичі, а сільська рада розглядає можливість тимчасового відселення.

Нагадаємо, через негоду у Запорізькій області випала півмісячна норма опадів. Зокрема, рятувальників викликали на допомогу у визволенні маршруток з водяного полону, а також відкачуванні води в офісних приміщеннях. 

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