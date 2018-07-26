Ливни подтопили дом в Запорожье: бабушку с внучкой пришлось эвакуировать
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Спасатели эвакуировали из дома бабушку с внучкой, которые оказались заблокированными в доме в результате затопления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.
"25 июля в 18:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в жилом доме по улице Победы в селе Доброполье Гуляйпольского района нуждаются в помощи 70-летняя бабушка и ее 10-летняя внучка", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что в результате сильных осадков вода с полей начала течь в низины, где располагались жилые дома. Она заполнила двор и подтопила дом.
"Из-за сильного потока люди оказались заблокированными в доме. Местами уровень воды в комнатах достигал 70 см. Спасатели в специальных костюмах добрались до двора и эвакуировали из дома бабушку с внучкой", - рассказал начальник Гуляйпольского районного сектора ГУ ГСЧС Украины в области подполковник службы гражданской защиты Владимир Панасейко.
Семью на ночлег забрали родственники, а сельский совет рассматривает возможность временного отселения.
Напомним, из-за непогоды в Запорожской области выпала полумесячная норма осадков. В частности, спасателей вызвали на помощь в освобождении маршруток из водяного плена, а также откачке воды в офисных помещениях.