Зіткнення поїзда і шкільного автобуса у Франції: 24 постраждалих

"Є 24 дуже важких поранених. З цих 24 - 21 це учні середньої школи та 3 особи, які були в поїзді. Цих людей доставили у лікарні," - сказав Філіп Вінгес під час прес-конференції.

ДТП сталося на залізничному переїзді в місці під назвою Лос Палаус на півдні країни близько 16:00 за місцевим часом. Автобус перевозив учнів кількох шкіл віком від 13 до 17 років. Під час зіткнення автобус розломило навпіл.

Повідомляють, що в поїзді на момент аварії було 25 пасажирів. Скільки всього було пасажирів в автобусі, поки не відомо.

Наразі місці аварії працюють 70 пожежних, два вертольоти цивільної безпеки та два вертольоти медичної служби, 10 рятувальних машин, медичний пост.

Нагадаємо, поїзд зіштовхнувся із шкільним автобусом у Франції.

VIDEO #Millas Violent #accident entre un car scolaire et un #train dans les Pyrénées-Orientales. Le car est coupé en deux. pic.twitter.com/5PV9tVcSj9