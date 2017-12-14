Зіткнення поїзда і шкільного автобуса у Франції: 24 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудян. УНН. В результаті зіткнення поїзда та шкільного автобуса на півдні Франції загинули чотири людини, в тому числі двоє дітей, загалом постраждало 24 людини, 21 - школяр. Про це заявив префект департаменту Східні Піренеї Філіп Вінгес, повідомляє Le Figaro, передає УНН.
"Є 24 дуже важких поранених. З цих 24 - 21 це учні середньої школи та 3 особи, які були в поїзді. Цих людей доставили у лікарні," - сказав Філіп Вінгес під час прес-конференції.
ДТП сталося на залізничному переїзді в місці під назвою Лос Палаус на півдні країни близько 16:00 за місцевим часом. Автобус перевозив учнів кількох шкіл віком від 13 до 17 років. Під час зіткнення автобус розломило навпіл.
Повідомляють, що в поїзді на момент аварії було 25 пасажирів. Скільки всього було пасажирів в автобусі, поки не відомо.
Наразі місці аварії працюють 70 пожежних, два вертольоти цивільної безпеки та два вертольоти медичної служби, 10 рятувальних машин, медичний пост.
Нагадаємо, поїзд зіштовхнувся із шкільним автобусом у Франції.
VIDEO #Millas Violent #accident entre un car scolaire et un #train dans les Pyrénées-Orientales. Le car est coupé en deux. pic.twitter.com/5PV9tVcSj9— France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) 14 грудня 2017 р.