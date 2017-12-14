Столкновение поезда и школьного автобуса во Франции: 24 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 грудян. УНН. В результате столкновения поезда и школьного автобуса на юге Франции погибли четыре человека, в том числе двое детей, всего пострадало 24 человека, 21 из них школьник. Об этом заявил префект департамента Восточной Пиренеи Филипп Вингес, сообщает Le Figaro, передает УНН.
"Есть 24 очень тяжелых раненых. Из этих 24 - 21 это ученики средней школы и 3, которые были в поезде. Этих людей доставили в больницу", - сказал Филипп Вингес во время пресс-конференции.
ДТП произошло на железнодорожном переезде в месте под названием Лос Палаус на юге страны около 16:00 по местному времени. Автобус перевозил учеников нескольких школ в возрасте от 13 до 17 лет. Во время столкновения автобус разломило пополам.
Сообщают, что в поезде на момент аварии было 25 пассажиров. Сколько всего было пассажиров в автобусе, пока не известно.
Сейчас месте аварии работают 70 пожарных, два вертолета гражданской безопасности и два вертолета медицинской службы, 10 спасательных машин, медицинский пост.
Напомним, поезд столкнулся со школьным автобусом во Франции.
VIDEO #Millas Violent #accident entre un car scolaire et un #train dans les Pyrénées-Orientales. Le car est coupé en deux. pic.twitter.com/5PV9tVcSj9- France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) 14 декабря 2017