Столкновение поезда и школьного автобуса во Франции: 24 пострадавших

"Есть 24 очень тяжелых раненых. Из этих 24 - 21 это ученики средней школы и 3, которые были в поезде. Этих людей доставили в больницу", - сказал Филипп Вингес во время пресс-конференции.

ДТП произошло на железнодорожном переезде в месте под названием Лос Палаус на юге страны около 16:00 по местному времени. Автобус перевозил учеников нескольких школ в возрасте от 13 до 17 лет. Во время столкновения автобус разломило пополам.

Сообщают, что в поезде на момент аварии было 25 пассажиров. Сколько всего было пассажиров в автобусе, пока не известно.

Сейчас месте аварии работают 70 пожарных, два вертолета гражданской безопасности и два вертолета медицинской службы, 10 спасательных машин, медицинский пост.

Напомним, поезд столкнулся со школьным автобусом во Франции.

VIDEO #Millas Violent #accident entre un car scolaire et un #train dans les Pyrénées-Orientales. Le car est coupé en deux. pic.twitter.com/5PV9tVcSj9