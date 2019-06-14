Зірвано джекпот лотереї ТОТО “Спортпрогноз”

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 19192 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 42590 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 47530 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 63279 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 81182 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 82063 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 162789 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 97989 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71482 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 323448 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0м/с
44%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 30892 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 44872 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 23114 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 19823 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 18441 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 162791 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 323450 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 257139 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 368346 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 379349 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 19195 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 13580 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 17339 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 23121 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 44877 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Зірвано джекпот лотереї ТОТО “Спортпрогноз”

Київ • УНН

 • 18167 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Джекпот лотереї ТОТО “Спортпрогноз” у розмірі 230 тис. грн зірвали одразу двоє гравців. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Зірвано джекпот лотереї ТОТО “Спортпрогноз”

“За результатами проведення футбольних матчів, включених до тиражу № 13, головний приз розміром 230 тис. гривень було розділено між двома гравцями, які зробили ставки у Чернівцях і Києві. Цікаво, що розподілення виграшу було нерівним, адже, хоч переможців двоє, проте один з них зробив одразу 2 виграшні ставки, кожна з яких принесла своєму власнику чималу купу грошей”, — зазначив оператор державних лотерей.

Одним з двох переможців тиражу № 13 виявився гравець, який 9-го червня зробив просту ставку у “ЛОТО маркеті”, що розташований у місті Чернівці на вулиці Головна, 205 а. Він зміг правильно передбачити переможців 12 футбольних матчів, включених до тиражу. За гру щасливчик заплатив 10 гривень, а розмір його виграшу становив 76 666 гривень.

Наступний переможець зробив дві складні системні ставки номіналом 675 та 825 гривень, кожна з яких, за результатами проведення спортивних зустрічей, виявилась виграшною та принесла щасливчику грошові призи розміром 81 126 та 82 106 гривень відповідно. Зіграти знавець вирішив у столичному кіоску “Державні лотереї”, який розташований на вулиці Анни Ахматової, 1/12.

“Варто зазначити, що системні ставки, у порівнянні з простими, можуть забезпечити більші шанси на успішний прогноз результатів тиражу, проте скористатися всіма можливостями таких ставок, зазвичай, можуть більш досвідчені гравці "Спортпрогноз", — розповіли в “М.С.Л.”.

До складу тиражу № 13 входили 10 відбіркових матчів до Чемпіонату Європи-2020 та 2 матчі молодіжного Чемпіонату світу-2019, в одному з яких українська збірна виборола перемогу у колег з Італії з рахунком 1:0 та пройшла до фіналу змагань.

Розмір наступного джекпоту лотереї ТОТО “Спортпрогноз” складає 200 тис. грн, а вартість однієї ставки — усього 5 гривень.

У компанії також нагадали, що “Спортпрогноз” — один з найперших брендів “М.С.Л.”, який з’явився ще за радянських часів — у 1987 році. За понад тридцять років розвитку та вдосконалення “Спортпрогноз” залишається єдиною спортивною лотереєю, в якій розігрується джекпот, та, одночасно, лотереєю з найбільшою частотою зриву джекпоту в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,855.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.29