Зірвано джекпот лотереї ТОТО “Спортпрогноз”

“За результатами проведення футбольних матчів, включених до тиражу № 13, головний приз розміром 230 тис. гривень було розділено між двома гравцями, які зробили ставки у Чернівцях і Києві. Цікаво, що розподілення виграшу було нерівним, адже, хоч переможців двоє, проте один з них зробив одразу 2 виграшні ставки, кожна з яких принесла своєму власнику чималу купу грошей”, — зазначив оператор державних лотерей.

Одним з двох переможців тиражу № 13 виявився гравець, який 9-го червня зробив просту ставку у “ЛОТО маркеті”, що розташований у місті Чернівці на вулиці Головна, 205 а. Він зміг правильно передбачити переможців 12 футбольних матчів, включених до тиражу. За гру щасливчик заплатив 10 гривень, а розмір його виграшу становив 76 666 гривень.

Наступний переможець зробив дві складні системні ставки номіналом 675 та 825 гривень, кожна з яких, за результатами проведення спортивних зустрічей, виявилась виграшною та принесла щасливчику грошові призи розміром 81 126 та 82 106 гривень відповідно. Зіграти знавець вирішив у столичному кіоску “Державні лотереї”, який розташований на вулиці Анни Ахматової, 1/12.

“Варто зазначити, що системні ставки, у порівнянні з простими, можуть забезпечити більші шанси на успішний прогноз результатів тиражу, проте скористатися всіма можливостями таких ставок, зазвичай, можуть більш досвідчені гравці "Спортпрогноз", — розповіли в “М.С.Л.”.

До складу тиражу № 13 входили 10 відбіркових матчів до Чемпіонату Європи-2020 та 2 матчі молодіжного Чемпіонату світу-2019, в одному з яких українська збірна виборола перемогу у колег з Італії з рахунком 1:0 та пройшла до фіналу змагань.

Розмір наступного джекпоту лотереї ТОТО “Спортпрогноз” складає 200 тис. грн, а вартість однієї ставки — усього 5 гривень.

У компанії також нагадали, що “Спортпрогноз” — один з найперших брендів “М.С.Л.”, який з’явився ще за радянських часів — у 1987 році. За понад тридцять років розвитку та вдосконалення “Спортпрогноз” залишається єдиною спортивною лотереєю, в якій розігрується джекпот, та, одночасно, лотереєю з найбільшою частотою зриву джекпоту в Україні.