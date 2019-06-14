Сорван джекпот лотереи ТОТО "Спортпрогноз"

"По результатам проведения футбольных матчей, включенных в тираж № 13, главный приз размером 230 тыс. гривен был разделен между двумя игроками, которые сделали ставки в Черновцах и Киеве. Интересно, что распределение выигрыша было неровным, ведь, хоть победителей двое, однако один из них сделал сразу 2 выигрышные ставки, каждая из которых принесла своему владельцу немалую кучу денег", - отметил оператор государственных лотерей.

Одним из двух победителей тиража № 13 оказался игрок, который 9 июня сделал простую ставку в "Лото маркете", расположенном в городе Черновцы на улице Головна, 205 а. Он смог правильно предсказать победителей 12 футбольных матчей, включенных в тираж. За игру счастливчик заплатил 10 гривен, а размер его выигрыша составлял 76 666 гривен.

Следующий победитель сделал две сложные системные ставки номиналом 675 и 825 гривен, каждая из которых, по результатам проведения спортивных встреч, оказалась выигрышной и принесла счастливчику денежные призы размером 81126 и 82106 гривен соответственно. Сыграть знаток решил в столичном киоске "Государственные лотереи", который расположен на улице Анны Ахматовой, 1/12.

"Стоит отметить, что системные ставки, по сравнению с простыми, могут обеспечить большие шансы на успешный прогноз результатов тиража, однако воспользоваться всеми возможностями таких ставок, как правило, могут более опытные игроки "Спортпрогноз", - рассказали в "М.С.Л.".

В состав тиража № 13 входили 10 отборочных матчей к Чемпионату Европы-2020 и 2 матча молодежного чемпионата мира-2019, в одном из которых украинская сборная завоевала победу у коллег из Италии со счетом 1:0 и прошла в финал соревнований.

Размер следующего джекпота лотереи ТОТО "Спортпрогноз" составляет 200 тыс. грн, а стоимость одной ставки - всего 5 гривен.

В компании также напомнили, что "Спортпрогноз" - один из первых брендов "М.С.Л.", который появился еще в советское время - в 1987 году. За более чем тридцать лет развития и совершенствования "Спортпрогноз" остается единственной спортивной лотереей, в которой разыгрывается джекпот, и, одновременно, лотереей с наибольшей частотой срыва джекпота в Украине.