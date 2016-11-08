Зірвано джекпот лотереї “Спортпрогноз”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У суботу 5 листопада 2016 року зірвано джекпот ТОТО-лотереї “Спортпрогноз” обсягом 100 тис. гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Головний приз дістався футбольному знавцю, який правильно спрогнозував результати 12 футбольних матчів, що відбулись у тиражі №605.
“Оператор державних лотерей „М.С.Л.“ вітає переможця та очікує на нього у найближчому представництві для оформлення виграшу.
Відомо, що виграшна ставка була зроблена 3 листопада 2016 року у м.Родинське (Донецька обл.) у місці продажу лотерейних білетів, що знаходиться за адресою вул. Леніна, 7, магазин „Караван“. Вартість щасливого лотерейного білету склала всього 6 гривень! Нагадаємо, що мінімальна ставка у „Спортпрогноз“ становить 3 гривні”, — зазначили в “М.С.Л.”.
Крім того, оператор державних лотерей повідомив, що головний приз на тираж №607, що відбудеться 10 листопада, становитиме 110 тис. гривень.
“Нагадаємо, на тому тижні у тиражі №604 від 3 листопада теж був зірваний джек-пот у розмірі 180 тис. гривень, які підуть до щасливчика з Коломиї. Також цього року у м.Івано-Франківськ був зірваний один з найбільших джекпотів за усю історію ТОТО лотереї „Спортпрогноз“ сумою 380 000 гривень у тиражі №595 від 18 жовтня”, — наголосили в “М.С.Л.”.