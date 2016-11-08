Сорвали джекпот лотереи "Спортпрогноз"

Главный приз достался футбольному знатоку, который правильно спрогнозировал результаты 12 футбольных матчей, которые состоялись в тираже №605.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя и ожидает в ближайшем представительстве для оформления выигрыша.

Известно, что выигрышная ставка была сделана 3 ноября 2016 г. в г.Родинское (Донецкая обл.) в месте продажи лотерейных билетов, которое находится по адресу ул. Ленина, 7, магазин "Караван". Стоимость счастливого лотерейного билета составила всего 6 гривен! Напомним, что минимальная ставка в "Спортпрогноз" составляет 3 гривны", - отметили в "М.С.Л.".

Кроме того, оператор государственных лотерей сообщил, что главный приз на тираж №607, который состоится 10 ноября, составит 110 тыс. гривен.

"Напомним, на прошлой неделе в тираже №604 от 3 ноября тоже был сорван джек-пот в размере 180 тыс. гривен, которые пойдут счастливчику из Коломыи. Также в этом году в Ивано-Франковске был сорван один из крупнейших джекпотов за всю историю ТОТО лотереи "Спортпрогноз" в сумме 380 тыс. гривен в тираже №595 от 18 октября", - отметили в "М.С.Л.".