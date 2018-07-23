Зірвано 1 млн грн в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У неділю, 22 липня, у державній лотереї “Лото-Забава” виграно 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Відомо, що щасливчик придбав свій виграшний білет №0089066 на точці продажу лотерей в одному з київських кіосків, що знаходиться на площі Героїв Бресту.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” привітав переможця та запросив новоспеченого багатія приєднатися до закритого “Клубу мільйонерів “М.С.Л.” . Переможець також може скористатися VIP-програмою — “Два дні з життя мільйонера”, розрахованою на двох осіб.
"Усіма перевагами членства у "Клубі мільйонерів "М.С.Л." уже скористалося багато мільйонерів, зокрема й пані Ірина Здіорук з Умані, яка завітала до студії "Лото-Забава" 8 липня разом зі своєю донькою – Ольгою, та провела незабутній уїк-енд у столиці", - нагадали в компанії.
Як зазначають в “М.С.Л.”, з початку року це вже 18-й виграш у лотерею “Лото-Забава” сумою від 1 мільйона та більше.