Сорвано 1 млн грн в лотерею

Известно, что счастливчик приобрел свой выигрышный билет №0089066 на точке продажи лотерей в одном из киевских киосков, что находится на площади Героев Бреста.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил победителя и пригласил новоиспеченного богача присоединиться к закрытому "Клубу миллионеров "М.С.Л.". Победитель также может воспользоваться VIP-программой - "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.

"Всеми преимуществами членства в "Клубе миллионеров "М.С.Л" уже воспользовались многие миллионеры, в том числе и Ирина Здиорук из Умани, которая пришла в студию "Лото-Забава" 8 июля вместе со своей дочерью - Ольгой, и провела незабываемый уик-энд в столице", - напомнили в компании.

Как отмечают в "М.С.Л.", с начала года это уже 18-й выигрыш в лотерею "Лото-Забава" суммой от 1 миллиона и больше.