Зірвано 1 млн грн в лотерею

Ім’я переможця поки невідомо, лише номер лотерейного білету — 0030881.

За статистикою, новоспечений мільйонер є 277-м за час існування “Лото-Забави” та 18-м за цей рік.

“До кінця 2017 року залишається рівно 4 тиражі, а значить у шанувальників "Лото-Забава" ще є чотири спроби долучитись до гурту мільйонерів та округлити лічильник мільйонерів-2017 до двадцяти осіб”, — зазначили в “М.С.Л.”.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” традиційно пропонує переможцю стати почесним учасником “Клубу мільйонерів “М.С.Л.” та взяти участь в ексклюзивній дводенній програмі “Два дні з життя мільйонера”.

Нагадаємо, минулого року “Лото-Забава” була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з’явилися в країні завдяки українській державній лотереї, а це 277 мільйонерів за всю історію існування “Лото-Забава” та 18 вже за цей рік.