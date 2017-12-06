Зірвано 1 млн грн в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Щасливий лотерейний білет популярної лотереї “Лото-Забава” з виграшем в 1 млн грн продано в столиці. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Ім’я переможця поки невідомо, лише номер лотерейного білету — 0030881.
За статистикою, новоспечений мільйонер є 277-м за час існування “Лото-Забави” та 18-м за цей рік.
“До кінця 2017 року залишається рівно 4 тиражі, а значить у шанувальників "Лото-Забава" ще є чотири спроби долучитись до гурту мільйонерів та округлити лічильник мільйонерів-2017 до двадцяти осіб”, — зазначили в “М.С.Л.”.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” традиційно пропонує переможцю стати почесним учасником “Клубу мільйонерів “М.С.Л.” та взяти участь в ексклюзивній дводенній програмі “Два дні з життя мільйонера”.
Нагадаємо, минулого року “Лото-Забава” була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з’явилися в країні завдяки українській державній лотереї, а це 277 мільйонерів за всю історію існування “Лото-Забава” та 18 вже за цей рік.