Сорвано 1 млн грн в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Счастливый лотерейный билет популярной лотереи "Лото-Забава" с выигрышем в 1 млн грн продано в столице. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Имя победителя пока неизвестно, только номер лотерейного билета - 0030881.
По статистике, новоиспеченный миллионер является 277-м за время существования "Лото-Забавы" и 18-м за этот год.
"До конца 2017 года остаётся ровно 4 тиража, а значит у поклонников "Лото-Забава" еще четыре попытки приобщиться к группе миллионеров и округлить счетчик миллионеров-2017 до двадцати человек", - отметили в "М.С.Л.".
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." традиционно предлагает победителю стать почетным участником "Клуба миллионеров "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной двухдневной программе "Два дня из жизни миллионера".
В прошлом году "Лото-Забава" была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотереи, а это 277 миллионеров за всю историю существования "Лото-Забава" и 18 уже за этот год.