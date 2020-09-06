Зірковий футболіст німецької Бундесліги став гравцем "Челсі"

Трансфер молодого і перспективного атакуючого півзахисника з леверкузенського “Байєра” відбулося за придбанням Тімо Вернера з іншого німецького клубу — “РБ Лейпцига”, і став доповненням до переходів Хакіма Зієша, Бена Чілвелла і Тьяго Сілви. Також команда поповнилася молодим французьким захисником Малангом Сарром, який відправиться в оренду, щоб набратися досвіду.

“Для мене „Челсі“ завжди був великим клубом, і я пам’ятаю всіх великих гравців, які представляли його кольору. Зараз в „Челсі“ виступають сильні футболісти, і я дуже радий, що у мене є можливість грати за цей клуб, для мене це серйозний крок в кар’єрі. У найближчі кілька тижнів, місяців, років я буду щосили намагатися приносити користь клубу, буду робити все, що можу, щоб допомогти команді”, — заявив німець.

Примітно, що за даними ЗМІ, трансфер гравця обійшовся лондонцям в 80 млн. євро.