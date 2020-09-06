Звездный футболист немецкой Бундеслиги стал игроком "Челси"

Трансфер молодого и перспективного атакующего полузащитника с леверкузенского “Байера” произошел после приобретения Тимо Вернера из другого немецкого клуба — “СБ Лейпцига”, и стал дополнением к переходам Хакима Зиеша, Бена Чилвелла и Тьяго Силвы. Также команда пополнилась молодым французским защитником Малангом Сарром, который отправится в аренду, чтобы набраться опыта.

“Для меня ”Челси “всегда был великим клубом, и я помню всех крупных игроков, которые представляли его цвета. Сейчас в „Челси“ выступают сильные футболисты, и я очень рад, что у меня есть возможность играть за этот клуб, для меня это серьезный шаг в карьере. В ближайшие несколько недель, месяцев, лет я буду изо всех сил стараться приносить пользу клубу, буду делать все, что могу, чтобы помочь команде”, - заявил немец.

Примечательно, что по данным СМИ, трансфер игрока обошелся лондонцам в 80 млн. евро.