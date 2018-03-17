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"Зірка" перемогла "Олімпік" та покинула зону вильоту

"Зірка" перемогла "Олімпік" та покинула зону вильоту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. На стадіоні “Динамо” імені Лобановського за присутності 300 глядачів донецький “Олімпік” приймав кропивницьку “Зірку” у баталії 24-го туру (група вильоту), інформує УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.

Перший тайм був відносно спокійним із деяким переважанням гостей. Другий почався в тому ж руслі, перевага коливалася то в один бік, то в другий, аж раптом на 60-й хвилині Очигава — не в останню чергу через специфіку засніженого поля — зрізав м’яч у свої ворота.

Наставник донеччан Роман Санжар одразу провів заміни, швидкості підвищилися, проте досягти бажаного господарі поля не зуміли. 0:1 — перемога кропивничан у Києві.

Склади колективів:

“Олімпік”: Махарадзе, Парцванія, Міщенко (Очігава, 46), Вакуленко, Немчанінов, Вукович, Доронін, Щедрий, Кисіль, Г. Пасіч (Захарків, 64), Бєлєнький (Сондей, 46);

“Зірка”: Паст, Кейта (Білоног, 73), Братков, Драченко, Оганесян (Маліновський, 76), Фатєєв, Загальский, Гедж, Кондраков, Рассадкін, Цюпа.

Додамо, що “Зірка” набрала 22 бали та піднялася з зони вильоту на 9-й рядок. “Олімпік” з 31 пунктом на вершині групи вильоту — 7-ме місце.

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