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"Звезда" победила "Олимпик" и покинула зону вылета

"Звезда" победила "Олимпик" и покинула зону вылета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. На стадионе “Динамо” имени Лобановского в присутствии 300 зрителей донецкий “Олимпик” принимал Кропивницкого “Звезду” в баталии 24-го тура (группа вылета), информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Первый тайм был относительно спокойным с некоторым преобладанием гостей. Второй начался в том же русле, преимущество колебалась то в одну сторону, то в другую, и вдруг на 60-й минуте Очигава — не в последнюю очередь из-за специфики заснеженного поля — срезал мяч в свои ворота.

Наставник дончан Роман Санжар сразу провел замены, скорости повысились, однако достичь желаемого хозяева поля не сумели. 0:1 — победа кропивничан в Киеве.

Склады коллективов:

“Олимпик”: Махарадзе, Парцвания, Мищенко (Очигава, 46), Вакуленко, Немчанинов, Вукович, Доронин, Щедрый, Кисель, Г. Пасич (Захаркив, 64), Беленький (Сондей, 46);

“Звезда”: Паст, Кейта (Билоног, 73), Братков, Драченко, Оганесян (Малиновский, 76), Фатеев, Загальский, гедже, Кондраков, Рассадкина, Цюпа.

Добавим, что “Звезда” набрала 22 балла и поднялась с зоны вылета на 9-ю строчку. “Олимпик” с 31 пунктом на вершине группы вылета — 7-е место.

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