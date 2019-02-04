Зірка НХЛ адресував відеозвернення харківським хокеїстам

“СДЮСШОР-2007” з Харкова. Мене звуть Артемій Панарін, я граю за “Коламбус Блю Джекетс”. Хотів побажати вам удачі, найголовніше — без травм, намагайтеся, більше тренуйтеся і ніколи не здавайтеся. Все вийде, вірте в перемогу і свої дії”, — наголосив Панарін.

Примітно, що харківський “СДЮСШОР-2007” є представником Міжрегіональної дитячої хокейної ліги України, де зараз лідирує разом з “Дніпром-2007”.

Зауважимо, що Панарін виступає в НХЛ четвертий сезон. У регулярному чемпіонаті 2015/6 років він набрав 77 очок (30 + 47) в 80 матчах. За підсумками сезону отримав Колдер Трофі — приз найкращому новачку року. Минулого регулярного чемпіонату його персональний доробок склав 82 очки, що є новим особистим рекордом, а також рекордом “Блю Джекетс” за набраними очками. У нинішній “регулярці” НХЛ Панарін займає 18 місце у гонці найбільш результативних гравців — 59 очок.