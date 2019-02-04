Звезда НХЛ адресовал видеообращение харьковским хоккеистам

“СДЮСШОР-2007” из Харькова. Меня зовут Артемий Панарин, я играю за “Коламбус Блю Джекетс”. Хотел пожелать вам удачи, самое главное — без травм, старайтесь, больше тренируйтесь и никогда не сдавайтесь. Все получится, верьте в победу и свои действия”, — подчеркнул Панарин.

Примечательно, что харьковский “СДЮСШОР-2007” является представителем Межрегиональной детской хоккейной лиги Украины, где лидирует вместе с “Днепром-2007”.

Заметим, что Панарин выступает в НХЛ четвертый сезон. В регулярном чемпионате 2015/6 лет он набрал 77 очков (30 + 47) в 80 матчах. По итогам сезона получил Колдер Трофи — приз лучшему новичку года. В прошлом регулярном чемпионате его персональный результат составил 82 очка, что является новым личным рекордом, а также рекордом “Блю Джекетс” по набранным очкам. В нынешней “регулярке” НХЛ Панарин занимает 18 место в гонке самых результативных игроков — 59 очков.