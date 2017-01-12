Зірка Е.Адамс з’явилася на Алеї слави Голлівуду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Американська актриса Емі Адамс, відома за роллю у фільмі Дені Вільнева "Прибуття", отримала зірку на Алеї слави Голлівуду. Про це повідомляється на офіційному сайті Алеї слави, передає УНН.
Зазначається, що Е.Адамс стала вже 2598 діячем культури, який отримав зірку на Алеї слави.
Актриса також знімалася у фільмах "Злови мене, якщо зможеш", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Афера по-американськи", "Хрущ" і "Боєць".
У 2016 році вона увійшла в список найбільш високооплачуваних кіноактрис за версією Forbes, посівши сьоме місце. Її доходи склали 13,5 мільйона доларів. Також, Е.Адамс є лауреатом двох "Золотих глобусів".
Як повідомляв УНН, канадський актор Райан Рейнольдс, головний герой фільму "Дедпул", отримав зірку на Алеї слави Голлівуду.