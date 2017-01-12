Звезда Э.Адамс появилась на Аллее славы Голливуда
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Американская актриса Эми Адамс, известная по роли в фильме Дени Вильнева "Прибытие", получила звезду на Аллее славы Голливуда. Об этом сообщается на официальном сайте Аллеи славы, передает УНН.
Отмечается, что Э.Адамс стала уже 2598 деятелем культуры, который получил звезду на Аллее славы.
Актриса также снималась в фильмах "Поймай меня, если сможешь", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Афера по-американски", "Хрущ" и "Боец".
В 2016 году она вошла в список самых высокооплачиваемых киноактрис по версии Forbes, заняв седьмое место. Ее доходы составили 13,5 миллиона долларов. Также, Э.Адамс является лауреатом двух "Золотых глобусов".
Как сообщал УНН, канадский актер Райан Рейнольдс, главный герой фильма "Дэдпул", получил звезду на Аллее славы Голливуда.