Зінченко взяв участь у розгромній перемозі "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У другому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" футболіста національної збірної України Олександра Зінченка на виїзді протистояв французькому "Марселю", передає кореспондент УНН.
Українець уперше в сезоні вийшов у стартовому складі “Містян” та відіграв до 68-ї хвилини поєдинку, що закінчився перемогою його команди з рахунком 3:0. Відзначитися результативними діями йому не вдалося.
Ферран Торрес став автором єдиного забитого м’яча до перерви, відзначившись з передачі Де Брюйне, який отримав ігровий снаряд після втрати французів у власній штрафній.
Подвоїти рахунок на 76 хвилині вдалося Гюндогану на 76 хвилині. Заключне взяття воріт сталося на 81 хвилині, коли ніким не прикритий Стерлінг замкнув простріл від Де Брюйне.
Варто відзначити, маючи в активі шість пунктів, “Манчестер Сіті” посідає у квартеті С перше місце (6 очок). “Марсель” останній (0).
Додамо, в другій грі групи С “Порту” обіграв “Олімпіакос” — 2:0.