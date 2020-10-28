Зинченко принял участие в разгромной победе "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов "Манчестер Сити" футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко на выезде противостоял французскому "Марселю", передает корреспондент УНН.
Украинец впервые в сезоне вышел в стартовом составе “Горожан” и сыграл в 68-й минуты поединка, который закончился победой его команды со счетом 3:0. Отличиться результативными действиями ему не удалось.
Ферран Торрес стал автором единственного забитого мяча до перерыва, отметившись по передаче де Брюйне, который получил игровой снаряд после потери французов в собственной штрафной.
Удвоить счет на 76 минуте удалось Гюндогану на 76 минуте. Заключительное взятие ворот произошло на 81 минуте, когда никем не прикрытый Стерлинг замкнул прострел от Де Брюйне.
Стоит отметить, имея в активе шесть пунктов, “Манчестер Сити” занимает в квартете С первое место (6 очков). “Марсель” последний (0).
Добавим, во второй игре группы С “Порту” обыграл “Олимпиакос” — 2:0.