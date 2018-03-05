Зінченко взяв участь у перемозі "Манчестер Сіті" над "Челсі"

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У 29-му турі Англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Сіті” на своєму полі переміг лондонський “Челсі” у центральному протистоянні вечору Англії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.

Гравець збірної України Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі господарів поля на позиції лівого захисника. Наш футболіст відіграв 87 хвилин у поєдинку, який закінчився перемогою команди Хосепа Гвардіоли — 1:0, та отримав жовту картку. Єдиний гол забив Бернарду Сільва після асисту Давіда Сільви.

В іншій баталії лондонський “Арсенал” зазнав поразки від “Брайтона” в гостях — 1:2.

Таким чином, “Манчестер Сіті” впевнено лідирує у Прем’єр-лізі, випереджаючи найближчого переслідувача — “Ліверпуль”, на 18 пунктів.

Додамо також, у цьому сезоні Зінченко провів у складі “Манчестер Сіті” 11 матчів.

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