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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59373 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71443 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74352 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106117 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100022 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104323 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111321 просмотра

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Зинченко принял участие в победе "Манчестер Сити" над "Челси"

Киев  •  УНН

 • 9590 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В 29-м туре Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” на своем поле победил лондонский “Челси” в центральном противостоянии вечера Англии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе хозяев поля на позиции левого защитника. Наш футболист сыграл 87 минут в поединке, который закончился победой команды Хосепа Гвардиолы — 1:0, и получил желтую карточку. Единственный гол забил Бернарду Сильва после ассиста Давида Сильвы.

В другой баталии лондонский “Арсенал” потерпел поражение от “Брайтона” в гостях — 1:2.

Таким образом, “Манчестер Сити” уверенно лидирует в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя — “Ливерпуль”, на 18 пунктов.

Добавим также, в этом сезоне Зинченко провел в составе “Манчестер Сити” 11 матчей.

Украинские Национальные Новости

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