Зинченко принял участие в победе "Манчестер Сити" над "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В 29-м туре Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” на своем поле победил лондонский “Челси” в центральном противостоянии вечера Англии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Игрок сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе хозяев поля на позиции левого защитника. Наш футболист сыграл 87 минут в поединке, который закончился победой команды Хосепа Гвардиолы — 1:0, и получил желтую карточку. Единственный гол забил Бернарду Сильва после ассиста Давида Сильвы.
В другой баталии лондонский “Арсенал” потерпел поражение от “Брайтона” в гостях — 1:2.
Таким образом, “Манчестер Сити” уверенно лидирует в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя — “Ливерпуль”, на 18 пунктов.
Добавим также, в этом сезоне Зинченко провел в составе “Манчестер Сити” 11 матчей.