Зінченко врятував від голу та допоміг "Манчестер Сіті" пробитися до півфіналу Кубку Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У чвертьфінальному матчі Кубку Англії "Манчестер Сіті" футболіста національної збірної України Олександра Зінченка в Ліверпулі зустрічався з місцевим "Евертоном", повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
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Українець з’явився на полі у стартовому складі й відіграв повний поєдинок, що закінчився перемогою його команди з рахунком 2:0. При чому в одному з моментів українець вибив м'яч головою з лінії воріт після розіграшу з кутового та удару захисника Міни. Авторами голів стали Гюндоган та Де Брюйне.
Другу путівку до півфіналу турніру сьогодні також здобув "Саутгемптон", який на виїзді розбив "Борнмут" — 3:0.
Зазначимо, що інші два півфіналісти визначаться 21 березня у матчах "Челсі" — "Шеффілд Юнайтед" та "Лестер Сіті" — "Манчестер Юнайтед".
Додамо
У перерві поєдинку в Лестері відбудеться сліпе жеребкування 1/2 фіналу Кубку Англії-2020/2021.