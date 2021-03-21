Зінченко врятував від голу та допоміг "Манчестер Сіті" пробитися до півфіналу Кубку Англії

Деталі

Українець з’явився на полі у стартовому складі й відіграв повний поєдинок, що закінчився перемогою його команди з рахунком 2:0. При чому в одному з моментів українець вибив м'яч головою з лінії воріт після розіграшу з кутового та удару захисника Міни. Авторами голів стали Гюндоган та Де Брюйне.

Другу путівку до півфіналу турніру сьогодні також здобув "Саутгемптон", який на виїзді розбив "Борнмут" — 3:0.

Зазначимо, що інші два півфіналісти визначаться 21 березня у матчах "Челсі" — "Шеффілд Юнайтед" та "Лестер Сіті" — "Манчестер Юнайтед".

Додамо

У перерві поєдинку в Лестері відбудеться сліпе жеребкування 1/2 фіналу Кубку Англії-2020/2021.