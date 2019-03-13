Зінченко віддав результативний пас за "МС" в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У поєдинку в відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка приймав “Шальке” Євгена Коноплянки, передає кореспондент УНН.
На 35 і 38 хвилині дублем встиг відзначитися Серхіо Агуеро. Іспанець забив з пенальті та з передачі п’ятою Стерлінга пробив між ніг воротареві Фарманну. Згодом передачею за спини захисникам Зінченко вивів на ударну позицію Лероя Сане і німець зробив рахунок 3:0.
По перерві “міщани” не збавили обертів та відзначилися ще чотири рази. Голи забивали Стерлінг, Бернарду Сілва, Фоден і Габріел Жезус.
Як наслідок рахунок 7:0 і за підсумками двох поєдинків 10:2 на користь “МС”.
Зазначимо, що Зінченко та Коноплянка провели усі 90 хвилин на полі — Зінченко оформив результативний пас, Коноплянка не має результативних дій.